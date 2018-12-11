Завтра в Баку на ряде дорог будет ограничено движение автотранспорта

В связи с траурными мероприятиями, приуроченными к 15-й годовщине со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева, в среду, 12 декабря, будет перекрыто движение по нескольким дорогам Баку.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, 12 декабря с 08:00 и до окончания всех мероприятий будет перекрыто движение на проспекте Парламента по направлению к Аллее почетного захоронения.

Кроме того, будет ограничено и изменено движение на перекрестке улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, улицы Микаила Мушфига и проспекта Метбуат, на улице Мехти Гусейна (возле Телетеатра), возле Милли Меджлиса и по направлению к проспекту Парламента, а также на улицах Иззята Набиева и Аббасгулу Аббасзаде.

Дорожная полиция Баку призывает водителей во избежание пробок не пользоваться личным автотранспортом и отдать предпочтение общественному транспорту.

Тимур Рзаев, Э.Т.