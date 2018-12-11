Завершился очередной акт театрального представления «выборы», продюсером которого является Пашинян - Мубариз Ахмедоглу

Внеочередные парламентские выборы в Армении привлекают достаточно внимания по ряду параметров:

1. Более половины населения не участвовало в выборах. Народ не поддержал Пашиняна.

Никол Пашинян и его сторонники объяснили низкую явку избирателей погодными условиями. Два фактора повлияли на низкое число избирателей в большей степени, чем погодные условия:

ı. Вероятность отсутствия избирательных взяток. Население было готово отказаться от взяток на выборах. Но взамен люди должны были получить прибыль из других мест. В течение 7 месяцев правления Пашиняна не выросли доходы населения, цены на товары повседневного спроса и продукты питания не снижались, а увеличивались.

ıı. Жажда начальника полиции Армении В.Осипяна стать генералом. Н.Пашинян обманул полковника В.Осипяна именно под предлогом того, что сделает его генералом, и В.Осипян совершает беззаконие. Подавляющее большинство населения в день выборов испугалось шантажа полиции. Полиция имеет право задержать любого гражданина и потребовать у него разъяснения против какого-любо политического блока, политика. Якобы какой-то блок предложил этому гражданину деньги за голос, и гражданин должен подтвердить это. В случае неподтверждения на нем будут испытаны все «механизмы» полиции.

2. Налицо вмешательство в выборы или признаки режиссуры. Те, кто знаком с Арменией, знают, что партия “Светлая Армения” никогда не может быть третьей. Именно из-за Н.Пашиняна блок «Выход», в который входит и «Светлая Армения», разделен на 3 части: возглавляемая Николом Пашиняном партия «Гражданский договор», возглавляемый Арамом Саркисяном блок «Мы» и партия «Светлая Армения».

То, что партия, которая в течение 7 месяцев в два шага делится на 3 части, становится третьей возможно только и только в результате вмешательства.

3. Выборы прошли со значительными нарушениями демократических процедур.

Пашинян заявил, что продолжит революцию и после выборов. Пашинян забыл свое обещание «если народ не проголосует за нас, мы молча уйдем», и продолжит свою власть. Продолжительность его правления будет длиться до линчевания.

Театрализованный спектакль, в котором он был продюсером и режиссером, доказал, что Н.Пашинян исчерпан. Впереди есть 2 перспективы:

ı. Население должно усилить стремление заработать деньги на политических процессах. В этом случае назначенные Робертом Кочаряном митинги пройдут в усиленной форме. Н.Пашинян будет свергнут посредством митингов.

ıı. Если продолжится эйфория митингов, то управление этой эйфорией будет уже в руках «Сасна црер». В обоих случаях Никола Пашиняна не ждет хорошая учесть. Шансы Н.Пашиняна защитить себя от линчевания составляют 50/50.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу