Завершились международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix-2019» - ФОТО - ВИДЕО

Завершились проходящие в турецком городе Конья международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix-2019».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в церемонии закрытия учений приняли участие министр Национальной обороны Турции господин Хулуси Акар и начальник Генерального штаба генерал армии Яшар Гюлер.

Руководство турецкой армии, встретившись с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях, вручило им сертификаты.

Отметим, что в международных учениях приняли участие 4 вертолета и около 60 военнослужащих азербайджанской Армии.

Эльшан Рустамов