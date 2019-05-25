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Завершились международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix-2019» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 14:32 ~ 1 минута на чтение 328
Завершились международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix-2019» - ФОТО - ВИДЕО

Завершились проходящие в турецком городе Конья международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix-2019».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в церемонии закрытия учений приняли участие министр Национальной обороны Турции господин Хулуси Акар и начальник Генерального штаба генерал армии Яшар Гюлер.

Руководство турецкой армии, встретившись с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях, вручило им сертификаты.

Отметим, что в международных учениях приняли участие 4 вертолета и около 60 военнослужащих азербайджанской Армии.

Эльшан Рустамов

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