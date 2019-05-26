Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении на фоне сложной обстановки вокруг залива.

«Предложение Ирана подписать договор о ненападении со странами региона - на столе», - сказал Зариф, сообщает «РИА НОВОСТИ».

Зариф сказал об этом, находясь в Багдаде, в ходе встречи с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом, добавив, что Тегеран хочет наилучших отношений со странами Персидского залива, и будет приветствовать любые предложения по диалогу на этот счет и снижению напряженности.

В последнее время наблюдается обострение ситуации вокруг Персидского залива и Ирана, в том числе США сосредоточили в заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Как пояснили в Пентагоне, это ответ на «признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США», нацеленный на защиту американских интересов. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.