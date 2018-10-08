Замглавы МИД России о перспективах карабахского урегулирования

«Существует лишь одна реалистичная перспектива - мирное урегулирование конфликта путем переговоров».

Об этом в интервью «Известиям» заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Жизненная заинтересованность азербайджанского и армянского народов в безопасности, стабильности и развитии составляет основу и политический движитель переговорного процесса, который Россия всячески поддерживает», - сказал Григорий Карасин.

По его словам, в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ Россия работает в тесном контакте с другими членами «тройки» — Францией и США.

«В русле общей линии сопредседателей, в рамках решений, которые принимались по нагорно-карабахскому конфликту, мы также стремимся делать со своей стороны всё возможное для содействия сторонам конфликта в выработке мирных договоренностей», - отметил Григорий Карасин.

«Эта наша позиция остается неизменной. Она зафиксирована в Концепции внешней политики Российской Федерации и подтверждена в ходе недавних встреч Владимира Путина с лидерами обеих стран», - добавил он.

1news.az