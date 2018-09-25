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Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции - ФОТО

Сегодня в 17:32 ~ 1 минута на чтение 162
Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции - ФОТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Мухсином Дере.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, встреча была проведена 25 сентября в рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX 2018», проводимой в Бакинском Экспо Центре.

На встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности, основные направления военных отношений между Азербайджаном и Турцией, развитие сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, организация взаимных визитов экспертных групп, а также другие вопросы, представляющие интерес.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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