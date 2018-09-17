1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Закир Гасанов дал конкретные указания в связи с принятием более жестких мер против врага - ФОТО

Сегодня в 18:28 ~ 1 минута на чтение 846
Закир Гасанов дал конкретные указания в связи с принятием более жестких мер против врага - ФОТО

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства побывали в подразделениях, дислоцированных в прифронтовой зоне, и проверили состояние боевой готовности личного состава.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, посетив подразделения, расположенные в направлении населенных пунктов, подвергавшихся в течение нескольких дней обстрелу со стороны противника на азербайджано-армянской государственной границе, Министр обороны, после заслушивания докладов о сложившейся обстановке, наблюдал за передовыми позициями противника.

Ознакомившись на месте с ситуацией в передовых подразделениях, министр дал конкретные указания подразделениям, расположенным в этих направлениях, в связи с неотложными ответными действиями и принятием более жестких мер против обстрела мирного населения со стороны войск Армении.

Встретившись с военнослужащими генерал-полковник З.Гасанов поинтересовался их заботами, социально-бытовыми условиями и побеседовал с ними за чайным столом.

1news.az

Telegram WhatsApp

846

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net