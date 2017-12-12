Закир Гаралов примет граждан на Абшероне

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов в пятницу, 22 декабря, примет граждан в Хырдалане, в здании прокуратуры Абшеронского района.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, прием начнется в 10.00.

К З.Гаралову могут обратиться жители города Сумгайыт, а также Абшеронского, Хызинского, Губадлинского, Зангиланского и Шушинского районов республики.

Запись на прием и доставка граждан в Хырдалан организовываются местными органами прокуратуры.

На прием также можно записаться по телефону: (012) 437-28-79 и электронной почте [email protected]

Тимур Рзаев, Э.Т.