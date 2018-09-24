Явка на выборы мэра Еревана оказалась низкой

Завершились выборы в Совет старейшин Еревана, и несмотря на то, что эти выборы стали первым крупным электоральным событием после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии, прошли они весьма скучно и не вызвали никакого ажиотажа в обществе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на panarmenian.net, явка на выборы оказалась низкой: по данным на 17:00 по местному времени проголосовали 294,537 человек или 34.72% от общего числа избирателей. В Ереване общее число граждан, обладающих правом голоса, составляет 848,343.

В выборах участвовали 12 политических сил – 4 блока, 8 партий: «Мой шаг», «Луйс», «Ереванская общественность», «Ереванцы», «Процветающая Армения», «Еркир Цирани», «Наследие», «Демократический путь», АРФ «Дашнакцутюн», «Айк», «Реформисты», «Оринац Еркир».

РПА - бывшая правящая партия - в выборах участия не приняла.

Победу одержал блок «Мой шаг» (премьер-министра Никола Пашиняна).

С.А., Э.Т.