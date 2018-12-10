«Ясамальский базар» снесли, но почти построили новую дорогу – ФОТО

В Ясамальском районе Баку завершается строительство новой дороги, соединяющей улицу Аббаса Мирзы Шарифзаде с Бакинской окружной дорогой (рядом со зданием ASAN xidmət №3).

Как сообщает 1news.az, в рамках этого уже снесен так называемый «Ясамальский базар», тем самым дорога к улице Назыма Хикмета уже свободна.

Дорогу планируется полностью заасфальтировать и сдать в эксплуатацию в ближайшее время.

Новая дорога способна значительно улучшить движение в городе, разгрузить многие загруженные дороги столицы.

Как ранее сообщил 1news.az пресс-секретарь Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, приблизительная протяженность дороги, которая соединит Бакинскую окружную дорогу с улицами Назыма Хикмета и Аббаса Мирзы Шарифзаде, далее с проспектом Метбуат у парка Мусабекова и улицей Абдулрагима Ахвердиева, составит 1,3-1,5 километра.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО – Фуад Тофикоглу

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Какой будет строящаяся в Баку грандиозная новая дорога? - ФОТО – КАРТА – ЭКСКЛЮЗИВ