1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Ясамальский базар» снесли, но почти построили новую дорогу – ФОТО

Сегодня в 11:12 ~ 1 минута на чтение 1406
«Ясамальский базар» снесли, но почти построили новую дорогу – ФОТО

В Ясамальском районе Баку завершается строительство новой дороги, соединяющей улицу Аббаса Мирзы Шарифзаде с Бакинской окружной дорогой (рядом со зданием ASAN xidmət №3).

Как сообщает 1news.az, в рамках этого уже снесен так называемый «Ясамальский базар», тем самым дорога к улице Назыма Хикмета уже свободна.

Дорогу планируется полностью заасфальтировать и сдать в эксплуатацию в ближайшее время.

Новая дорога способна значительно улучшить движение в городе, разгрузить многие загруженные дороги столицы.

Как ранее сообщил 1news.az пресс-секретарь Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли,  приблизительная протяженность дороги, которая соединит Бакинскую окружную дорогу с улицами Назыма Хикмета и Аббаса Мирзы Шарифзаде, далее с проспектом Метбуат у парка Мусабекова и улицей Абдулрагима Ахвердиева, составит 1,3-1,5 километра.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО – Фуад Тофикоглу

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Какой будет строящаяся в Баку грандиозная новая дорога? - ФОТО – КАРТА – ЭКСКЛЮЗИВ

Telegram WhatsApp

1 406

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net