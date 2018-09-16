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WhatsApp получил долгожданное обновление

Сегодня в 13:17 ~ 1 минута на чтение 6077
WhatsApp получил долгожданное обновление

Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили о том, что приложение получит долгожданное обновление. Речь идёт о «тёмной теме» оформления программы.

Об этом сообщает Wccftech.

Недавно мессенджер стал доступен на кнопочных телефонах. Эта возможность значительно пополнила ряды пользователей во всём мире — теперь база больше как минимум на полтора миллиона новых аккаунтов.

Что же касается «тёмной темы», то она сделает внешний вид мессенджера более дружелюбным. Это привлечёт новых пользователей. Кроме того, новая тема будет не так сильно раздражать зрение.

Также благодаря новой теме можно будет экономить заряд аккумулятора — светлые тона станут менее яркими. Сейчас разработчики тестируют новую тему — в скором времени она будет доступна на iOS и Android.

Life.ru

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