Выгодная возможность от Шеффилдского университета для деловых людей – ФОТО – ВИДЕО

11 сентября 2018 года по инициативе Международного факультета City College Шеффилдского университета в Баку был проведен семинар «Подготовка бизнес-моделей».

Семинар предназначался для представителей бизнеса и руководителей компаний. Следует отметить, что Международный факультет Шеффилдского университета начал свою деятельность в Баку совсем недавно. Семинар проводился в одном из премиум-отелей Азербайджана.

Семинар был организован на высоком профессиональном уровне, представленный материал встречен с большим интересом представителями деловых кругов.

Во время мероприятия старший лектор и академический директор международного факультета Шеффилдского университета др. Лесли Замоцци провел также небольшую презентацию учрежденной в Баку программы Executive МВА для топ-менеджеров и высококвалифицированных специалистов.

Принимая во внимание проявленный к семинару интерес, было принято решение о проведении цикла тематических семинаров.

Шеффилдский университет, входящий в топ-100 университетов, и его Международный факультет the City College представляет уникальную образовательную программу для топ-менеджеров и высококвалифицированных специалистов – возможность получения в Баку высококачественного британского образования и квалифицированного международно признанного диплома магистра бизнеса (Executive MBA), не прерывая карьеры и профессиональной деятельности.

Программа Executive MBA (EMBA) – это инновационная, основанная на международном опыте программа обучения, разработанная для современных менеджеров и высококвалифицированных специалистов, желающих улучшить свои профессиональные навыки и знания в целях дальнейшего личностного и профессионального роста.

Участники данной программы получают уникальную возможность общения с представителями разных профессий, стран и культур, поделиться своим опытом и знаниями друг с другом. Ежегодно сотни топ-менеджеров из ведущих компаний Юго-Восточной и Восточной Европы принимаются участие в ЕМВА. Благодаря гибкому графику сдачи работ (один раз в месяц, в выходные) руководящим работникам, обучающимся на курсе, не требуется прерывать свою профессиональную деятельность.

Студенты, успешно окончившие курс ЕМВА, также могут получить престижный диплом 7-го уровня по стратегическому управлению и лидерству Высшего института управления (CMI) без каких-либо дополнительных курсов и экзаменов. Высший институт управления (the Chartered Management Institute) – единственная профессионально аккредитованная организация в Великобритании, занимающаяся вопросами управления и лидерства.

Магистерская программа международного факультета the City College Шеффилдского университета прошла аккредитацию в Ассоциации МВА (АМВА) и Chartered Management Institute. Программа также аккредитована и признана Британским аттестационным комитетом (the British Accreditation Council) и Национальным информационным центром по академическому признанию дипломов (UK NARIC) Великобритании.

Это - действительно международная программа МВА, предлагающая уникальные возможности для налаживания личных контактов. Высококвалифицированные лекторы (более 50 человек) из более чем 10 стран преподают студентам из 25 стран и щедро делятся своими знаниями по соответствующим специальностям и дисциплинам, а также передают им свой уникальный управленческий опыт. Это достигается благодаря проведению Недель международного обучения, участию в международной студенческой организации и проведению обучающих классов на международных факультетах в Греции (Салоники), Болгарии (София), Румынии (Бухарест), Сербии (Белград), Украине (Киев) и Грузии (Тбилиси).

Программа рассчитана на 2 года. Занятия будут проводиться в одном из престижных отелей, расположенных в центре Баку. В процессе обучения студенты примут участие в 2-недельных международных классах. Одна неделя обучения пройдет в Шеффилде (Великобритания), вторая - в Салониках (Греция). Заявители должны иметь степень бакалавра по какой-либо специальности, опыт профессиональной деятельности и высокий уровень знания английского языка.

Программа Executive MBA (MBA для руководящих работников) стартует в ноябре 2018 года в городе Баку.

Срок подачи заявок до 30 сентября 2018 года.

Получить более детальную информацию можно, связавшись с региональным менеджером Международного факультета the City College Шеффилдского университета в Баку Гаджиевой Нигяр Сардар гызы по электронной почте [email protected] или по телефону 050 663 0770.

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