Выделено 3 млн. манатов на улучшение жилищно-бытовых условий населения в Билясуваре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения в городе Билясувар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В результате исполнения государственных программ по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики в Билясуварском районе реализован ряд инфраструктурных проектов социальной направленности, в том числе построены Олимпийский спортивный комплекс, Дом молодежи, Музей флага, 4 64- квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, капитально отремонтированы Районная центральная больница, Историко-краеведческий музей, сданы в эксплуатацию 30 общеобразовательных учреждений. Кроме того, реконструирована система обеспечения города Билясувар питьевой водой, созданы крупные производственные и перерабатывающие предприятия, открыто свыше 25 тысяч новых рабочих мест, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, проведена широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Aзербайджанской Республики, в целях улучшения жилищно-бытовых условий жильцов 4 двухэтажных зданий с истекшим сроком эксплуатации в городе Билясувар, постановляю:

1.Для строительства 48-квартирного жилого здания в целях улучшения жилищно-бытовых условий жильцов многоквартирных домов с истекшим сроком эксплуатации в городе Билясувар из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Билясуварского района 3,0 (три) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения».

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