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Выделено 2 млн. манатов на строительство здания новой общеобразовательной школы в Билясуваре

18 Сентября, 2018 в 23:30 ~ 1 минута на чтение 264
Выделено 2 млн. манатов на строительство здания новой общеобразовательной школы в Билясуваре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в городе Билясувар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Aзербайджанской Республики, постановляю:

1.Для строительства здания новой общеобразовательной школы на 1176 ученических мест в городе Билясувар из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству образования Азербайджанской Республики первоначально 2,0 (два) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год в распределении расходов на государственные капиталовложения финансовые средства, необходимые для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанного в части 1 настоящего Распоряжения.

4.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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