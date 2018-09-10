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Выделено 2,5 млн. манатов на ремонт Дворца культуры села Ивановка Исмаиллинского района

10 Сентября, 2018 в 20:30 ~ 1 минута на чтение 399
Выделено 2,5 млн. манатов на ремонт Дворца культуры села Ивановка Исмаиллинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту Дворца культуры села Ивановка Исмаиллинского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях капитального ремонта и оснащения необходимым оборудованием и инвентарем Дворца культуры села Ивановка Исмаиллинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Исмаиллинского района 2,5 миллиона (два миллиона пятьсот тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1-й настоящего Распоряжения».

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