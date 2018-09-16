Выделено 1,8 млн. манатов на строительство автодороги в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Губа- государственная граница с Российской Федерацией (16 км) - Масазыр - Новханы Абшеронского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях строительства автомобильной дороги Баку-Губа- государственная граница с Российской Федерацией (16 км)- Масазыр - Новханы, соединяющей 2 населенных пункта с населением семьдесят пять тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 1,8 миллиона ( один миллион восемьсот тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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