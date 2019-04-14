Выбрана самая красивая девушка России – ФОТО - ВИДЕО

В подмосковной Барвихе завершился финал конкурса красоты «Мисс Россия-2019». Путем решения жюри и зрительского голосования были выбраны две Вице-мисс, победительница в номинации «Народный выбор», а апофеозом стало вручение главной короны.

Как сообщает 1news.az, победительницей стала девушка из ростовского города Азова Алина Санько. Она получила новую корону, специально сделанную для нынешнего конкурса, три миллиона рублей и автомобиль. Корону на ее голову надела прошлогодняя «Мисс» — Юлия Полячихина из Чувашии.

Также победительница получила возможность отправиться на международные конкурсы красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Новая «Мисс Россия» учится на третьем курсе архитектурного факультета Московского Университета по землеустройству. Специальность — дизайн архитектурной среды.

Приз зрительских симпатий (он же «Народный выбор») получила Елена Пановикова из Тобольска. Остальные титулы распределились следующим образом: второй Вице-мисс стала Ралина Арабова из Татарстана, первой Вице-мисс — екатеринбурженка Арина Верина.

Помимо диадем и денежного приза каждая Вице-мисс может выбрать для себя любое высшее учебное заведение в России.

Национальный конкурс красоты прошел в 27-й раз. Алина Санько стала третьей ростовчанкой, завоевавшей корону. До нее это делали Виктория Лопырева (2003) и Татьяна Котова (2006).

Тимур Рзаев



Студентка из Азова Алина Санько победила в конкурсе «Мисс Россия-2019»