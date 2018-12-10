Гепрокуратура Армении изучила 252 сигнала о нарушениях на парламентских выборах, готовятся материалы для уголовных дел – ОБНОВЛЕНО

Рабочая группа при Генеральной прокуратуре Армении по положению на 20:00 воскресенья, 9 декабря, изучила 252 сообщения об избирательных нарушениях, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Данные о 97 случаях были получены из публикаций в СМИ, сообщений граждан в социальных сетях, которые стали доступны благодаря мониторингу рабочей группы при Генпрокуратуре. Информация о 69 случаях получена благодаря заявлениям и сообщениям граждан, а о 86 – в результате докладов сотрудников полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по 144 случаям были проведены проверки, в результате которых по некоторым из них предоставленные факты были опровергнуты. Из них 7 касаются препятствования реализации свободного волеизъявления избирателей, 1 – похищения бюллетеня, 2 – нарушения правил составления избирательных списков, 1 – дачи взятки, 1 – запрета на благотворительность, 21 – иных случаев.

По 108 случаю возбуждены уголовные дела и готовятся материалы по проверке законности и достаточных оснований в соответствии со статьями 180-181 Уголовно-процессуального кодекса. Из них 82 относятся к попыткам повторного голосования, 3 – препятствованию полноценной реализации избирательного права, 5 – препятствованию свободной реализации избирательного права, 2 – препятствованию выражения свободной воли, 10 – нарушению тайны голосования, 3 – даче взятки и 3 других случая.

В Армении 9 декабря завершились первые в истории страны досрочные выборы в Национальное Собрание. С 08.00 до 20:00 по всей республике действовали 2010 избирательных участков. Согласно Избирательному кодексу, количество округов составляет 13, из которых 4 – в Ереване и 9 – в областях.

А.А.

10:06

Следственный комитет Армении проверяет поступившие сообщения о нарушениях во время избирательного процесса.

Они могут содержать информацию об уголовных преступлениях, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Следственному комитету известно о более 100 нарушениях.

До этого в генеральной прокуратуре страны говорили, что получили 65 сообщений о нарушениях. Из них признаки правонарушения имелись только в 32-х.

С.А., Э.Т.