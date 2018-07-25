Армянской стороне дали понять – встреча Трамп-Пашинян не состоится

Визиты Никола Пашиняна в Россию и некоторые шаги вызвали недоумение Запада, пишет армянская газета Грапарак.

Издание отмечает, что в США не понимают смысла отправки Арменией «гуманитарного войска» в Сирию, тем более что они заранее не были проинформированы, и решений относительно американских биологических лабораторий в Армении, о которых лично заявил Пашинян.

«Буквально 10-15 дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям. У российских специалистов никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении», - сказал на днях Пашинян.

Газета указывает, что американская сторона дала понять, что по таким вопросам следует соблюдать хотя бы паритет, и перед ними также должны открываться российские лаборатории.

«По нашей информации, в результате армянской стороне дали понять, что намеченная на сентябрь встреча Трамп - Пашинян не состоится», - пишет газета.

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А.А., Э.Т.