ВС Армении за минувшие сутки обстреляли азербайджанские позиции 120 раз

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Минобороны АР, с позиций на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Мосесгех Бердского района, на безымянных высотах Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гызылгаджилы и на безымянных высотах Газахского района, в селе Агдам Товузского района, на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Баш Карвенд, Гарагашлы, Ширванлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Талыб Бархудаев, Г.Р.