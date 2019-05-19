ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджанской армии

Подразделения армянских вооруженных сил в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 21 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Агбулаг Товузского района и в селе Заманлы Гядабейского района Азербайджана.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Шихлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Кюрдляр Физулинского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов Азербайджана.

Эльшан Рустамов, Э.Т.