ВС Армении не перестают нарушать режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, с позиций в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам Товузского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Гобу Дилагарда, Карвенд, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.