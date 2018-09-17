Войска, привлеченные к учениям, занимают районы сосредоточения - ФОТО - ВИДЕО

Согласно плану проведения широкомасштабных учений, управление войсками, поднятыми по тревоге, и их передвижение осуществляются скрытно и оперативно соответственно с высоким требованием их организации.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, в ходе продолжающихся учений войска занимают районы сосредоточения и создаются группировки. На командных пунктах управления войсками организована боевая работа.

Отметим, что в рамках учений будут отработаны прорыв танками в различных направлениях эшелонированной обороны противника, уничтожение военных группировок Армении в Нагорном Карабахе и на передовой линии фронта и стратегических и военных объектов противника в глубоком тылу, освобождение оккупированных территорий.

Напомним, что ранее национальное собрание Армении в рамках командно-штабных учений «Молния-2018» приняло решение «об объявлении войны».

«Принимая за основу предложение правительства Армении от 12 сентября «Об одобрении предложения об объявлении войны», руководствуясь первым пунктом ст.118 Конституции Армении и пятым пунктом ст.105 конституционного закона «Устав НС Армении», Национальное собрание Армении решает объявить войну Республике Азербайджан»,- говорилось в решении НС Армении.

В ответ в МИД Азербайджана указали, что война, развязанная Арменией против Азербайджана, продолжается уже более 27 лет.

«Сценарий по объявлению Арменией в рамках проводимых ею военных командно-штабных учений «Молния-2018» войны против Азербайджана есть очередное подтверждение и признание факта того, что Армения является государством-оккупантом и агрессором», - отметили в МИД АР.

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Эльшан Рустамов, Э.Т.