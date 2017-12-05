Вопрос правового статуса Каспийского моря окончательно разрешен

Прикаспийские государства договорились по всем остававшимся вопросам о статусе Каспийского моря.

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, текст соответствующей конвенции фактически готов.

«Мы предметно обсудили вопросы текущей повестки дня на Каспии. Особое внимание уделили работе над проектом конвенции о правовом статусе Каспийского моря. С большим удовлетворением объявляю, что мы нашли развязки по всем остававшимся открытыми ключевым вопросам, связанным с подготовкой этого документа. Фактически текст конвенции готов», — сказал Лавров во вторник на пресс-конференции после встречи с министрами иностранных дел прикаспийских государств.

Он отметил, что в ближайшее время будет проведена редакторская доработка текста, перевод на национальные языки, внутригосударственная подготовка в прикаспийских странах к подписанию этой конвенции на высшем уровне.

Во вторник в Москве прошла встреча глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств. Предыдущая встреча в этом формате состоялась в июле 2016 года в Астане.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

Ялчин Алиев