Владимир Жириновский о большом Азербайджане с 20-миллионным населением - ВИДЕО

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский выразил свое отношение к возможности нанесения США ударов по Ирану.

Как сообщает 1news.az, в ходе своего выступления он отметил, что сейчас подходы к Ирану для нанесения ударов обеспечены, в том числе и за счет нового режима в Ереване.

«Базу Ереван пока не дает американцам, но, возможно, даст возможность на использование аэродрома. Американцам надо вывести войска из Афганистана и Ирака. Там население уже готово поднять восстание против них. А куда их вывести? Вот и дадут им сухопутную операцию», - сказал он.

Он считает, что конфликт начнется с нанесения Израилем удара по тем объектам, где, по данным его разведки, есть центры по обогащению урана.

«Ракеты есть у Ирана, носители, до двух тысяч километров, а там достаточно двести. Вот после нанесения удара Иран обязательно ответит, какие-то небольшие разрушения в Израиле, и тогда старший брат придет на помощь. США мобилизуют НАТО, и сами, и тогда начнут бомбить Иран, в том числе применяя очень страшное оружие локального действия, оно зачищает территорию полностью», - сказал он.

Жириновский отметил, что ждет Россию в случае подобного сценария. «Появятся миллионы беженцев. И куда они хлынут? Только на север. Ибо на юг – это суннитская часть мусульманского мира, там их будут уничтожать. Вынуждены будут двигаться на север. На севере – Азербайджан, Армения, Грузия. Они будут смяты. И уже беженцы не только из Ирана, но из Азербайджана, Армении, Грузии попрут на наш Северный Кавказ. И там взрывоопасная обстановка. Там они найдут своих друзей, сторонников, противников», - сказал он, призвав начать строить бараки для приема беженцев.

Кроме того, он напомнил, что в свое время после войны советские войска находились в Северном Иране.

«Сталин не стал оставлять там нашу армию. Надо было оставить. И объединить Азербайджан, был бы большой Азербайджан. Иранских азербайджанцев больше - их до 12 миллионов (в реальности число азербайджанцев в Иране больше 30 млн - ред.), а здесь 8 миллионов (10 млн. проживают в Азербайджане - ред.). Был бы сегодня большой 20-миллионный Азербайджан», - сказал он.

А.А.