Василий Уткин: «Решение Шейдаева играть за Азербайджан было идиотским»

Известный российский журналист и телекомментатор Василий Уткин в эфире «Эхо Москвы» вспомнил про Рамиля Шейдаева, который в 2016 году принял решение выступать за Азербайджан.

«Из воспитанников «Зенита», которые не играют в клубе можно составить команду, которая дала бы бой основе, - приводит 1news.az слова Василия Уткина, - Дело в том, что на свои ресурсы «Зенит» не смотрит вообще. Вспомните этого замечательного парня азербайджанской национальности, нападающего, который в итоге принял гражданство Азербайджана, и пытался играть в Турции. Прекрасный, ударный центрфорвард. Решение уехать в Турцию и играть за Азербайджан, тоже было идиотским. Он вполне мог оставаться в «Зените», если хоть какой-то интерес к нему был бы проявлен. Рамиль Шейдаев! Конечно же, вылетают иногда фамилии из головы».

Теймур Максутов