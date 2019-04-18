Валентина Матвиенко: Мехрибан ханым - очень интересный собеседник - ФОТО

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым в рамках состоявшегося 18 апреля в Санкт-Петербурге заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ с удовлетворением вспомнила свой визит в Азербайджан в начале апреля.

В.Матвиенко выразила признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за радушный прием и присуждение высокой награды – азербайджанского ордена «Достлуг».

Отметив, что ее встреча с Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой прошла на высоком уровне, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации сказала: «Мехрибан ханым – очень интересный собеседник. Мы долго беседовали с ней во время нашей встречи. Мы заинтересованы в визите Мехрибан ханым в Россию в качестве Первого вице-президента».

Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, выразив признательность за добрые слова, высоко оценил роль Валентины Матвиенко в развитии азербайджано-российских отношений. На встрече состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством и взаимодействием между парламентами.

Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов вручил В.Матвиенко специальную медаль, посвященную 100-летнему юбилею азербайджанского парламента, и Почетную медаль Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества.

На встрече присутствовали руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, заместитель генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Айдын Джафаров, депутаты Милли Меджлиса Али Гусейнли, Адиль Алиев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Ильяс Умаханов, член Совета Федерации Владимир Джабаров, генеральный секретарь Совета ПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

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