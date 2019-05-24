Вагиф Асадов назвал типичные нарушения женщин-водителей за рулем

«Правила дорожного движения не разделяют водителей на женщин и мужчин. Правила едины для всех, значит - все должны их соблюдать».

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в целом он против деления водителей по гендерному признаку.

«На данный момент женщины-водители находятся в подавляющем меньшинстве – из одного миллиона 400 тысяч водителей в Азербайджане всего 40 тысяч являются женщинами, это меньше 2%. Есть нарушения, которые больше совершают женщины – например, они гораздо чаще отвлекаются от движения, говорят по мобильному телефону. Но в то же время женщины практически всегда пристегиваются ремнем безопасности, соблюдают скоростной режим. А вот мужчины пренебрегают ремнями безопасности, превышают максимально разрешенную скорость.

В целом большинство женщин соблюдает правила дорожного движения, и это не может не радовать», - подчеркнул Вагиф Асадов.

Тимур Рзаев, Э.Т.