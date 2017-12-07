В здании бани Гасымбей в Ичери шехер будет представлен проект «Yaradan» - ФОТО

9 декабря в 18:00 в расположенном в Ичери шехер здании бани Гасымбей (XII век) в рамках уже традиционного проекта «Реинкарнация» состоится презентация проекта художника, керамиста Вусали Агаразиевой «Yaradan» («Творец»).

Основная цель проекта – дать этому памятнику истории и культуры «новую жизнь» и возродить его в качестве центра развития культуры, что может стать значимым вкладом в будущее исторического наследия страны. Объединенный проект пяти участников является ярким примером актуальности и значимости развития культуры для плодотворной деятельности творческих союзов.

Баня Гасымбей

Участники проекта «Yaradan»:

Вусаля Агаразиева – художник, керамист

«Жизнь – это дерево, за которым нужно каждый день с большой любовью ухаживать»

Родилась в городе Баку 12 июля 1990 года. В 2012 году окончила Азербайджанскую государственную академию художеств, факультет «Декоративно-прикладное искусство». Имеет степень магистра по специальности «Керамика». С 2013 года член Союза художников среди молодежи. Ее работы по живописи, керамике, инсталляции и концептуальные работы представлены на многочисленных выставках в Баку и за рубежом. Уже 5 лет работает в своей мастерской в Ичери шехер.

Нигяр Рзаева – политолог, литератор

«То, что годами не могут создать старания, опыт и знание, в одночасье сотворяет любовь»

Родилась в городе Баку 1 апреля 1976 года. Выпускница Высшего дипломатического колледжа. С 2001 года - магистр политических наук и выпускница Академии государственного управления при Президенте Азербайджана. С 2013 года – начальник отдела по организации массовых спортивных и развлекательных мероприятий в Baku Crystal Hall. Первое художественное произведение «Ветерок души» опубликовано в 2017 году.

Лейли Алакбарова – архитектор, фотограф

«Главное в портретных снимках – уметь передать реальные чувства и эмоции людей»

Родилась в городе Баку 11 мая 1980 года. В 2002 году окончила архитектурный факультет Азербайджанского инженерно-строительного университета. Начала заниматься фотографией в 2013 году. В 2014 году состоялась персональная фотовыставка «Метро». В 2016 году участвовала в литературном проекте «Соз» Министерства культуры и туризма Азербайджана, представив работы на тему «Женский портрет». В настоящее время работает над серией портретов подростков для авторского проекта «Тинейджер». Является одним из организаторов конкурса фотографии «Баку Фото 2017».

Эльчин Кулиев – фотограф, видеограф

«Чтоб быть счастливым человеком, достаточно чашечки кофе, «Vespa» и итальянки с тонкой талией».

Родился в городе Баку 27 марта 1987 года. В 2007-2009 гг. учился в Азербайджанском университете культуры и искусства, на факультете театральной режиссуры. В 2009-2011 гг. работал ассистентом режиссера на Азербайджанском государственном телевидении (АзТВ). С 2011 года – член Союза фотографов Азербайджана. В 2011-2015 гг. – ассистент режиссера в телевизионных проектах и фильмах. В 2016-2017 гг. – режиссер в «ХезерТв». В 2014-2017 гг. – автор и соавтор социальных и культурных проектов.

Анар Юсуфов – пианист, композитор, продюсер

«Каждый момент жизни – это опыт»

Родился в городе Баку 21 июля 1987 года. В 2008 году окончил джазовый факультет Бакинской музыкальной академии, а в 2010 году стал выпускником факультета информационных технологий Российской современной гуманитарной академии. В 1994-2007 гг. был солистом Государственного ансамбля «Гая». С 2003 года является руководителем джаз-рок группы «Orient Xpress». В 2009-2014 гг. выпустил 4 альбома в Чехии и Великобритании. Автор музыки к многочисленным компьютерным играм и театральным постановкам. В 2015 году написал музыку «pre-show» к церемонии открытия Европейских игр, в 2016 году музыку-перфоманс к церемонии открытия Исламских игр. В 2015-2016 гг. – аранжировщик проекта «Голос Азербайджан». Является автором музыки церемонии открытия «Formula 1. Baku- 2017».

Ф.В, Г.Р.