В воинской части Военно-морских сил проведены мероприятия по укреплению дисциплины и правопорядка

В воинской части Военно-морских сил было проведено мероприятие на тему «Установление взаимоотношений среди военнослужащих согласно требованиям воинского устава является одной из важных обязанностей».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, мероприятие было проведено в соответствии с планом совместной деятельности между Министерством обороны и Военной прокуратурой Азербайджанской Республики по укреплению правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращению случаев преступления в азербайджанской армии.

В ходе встречи были проведены соответствующие мероприятия, направленные на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, устранение имеющихся проблем, а также прочитаны лекции на различные темы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.