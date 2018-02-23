1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В воинской части Военно-морских сил проведены мероприятия по укреплению дисциплины и правопорядка

23 Февраля, 2018 в 17:40 ~ 1 минута на чтение 383
В воинской части Военно-морских сил проведены мероприятия по укреплению дисциплины и правопорядка

В воинской части Военно-морских сил было проведено мероприятие на тему «Установление взаимоотношений среди военнослужащих согласно требованиям воинского устава является одной из важных обязанностей».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, мероприятие было проведено в соответствии с планом совместной деятельности между Министерством обороны и Военной прокуратурой Азербайджанской Республики по укреплению правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращению случаев преступления в азербайджанской армии.

В ходе встречи были проведены соответствующие мероприятия, направленные на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, устранение имеющихся проблем, а также прочитаны лекции на различные темы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

383

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net