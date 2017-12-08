В Вене подписаны два документа между Азербайджаном и Венгрией - ФОТО

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках участия в 24-м заседании Совета министров ОБСЕ встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

На встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества и политического диалога между двумя странами.

Министры рассмотрели вопросы повестки дня между двумя странами и провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества в различных областях. Стороны также одобрили успехи, достигнутые в последние годы между Азербайджаном и Венгрией в области образования.

Коснувшись важности расширения договорно-правовой базы для развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, министры отметили, что усилия в этом направлении будут наращиваться.

Эльмар Мамедъяров проинформировал о процессе переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, коснулся проведенных вчера в этой связи встреч. Он отметил, что конфликт должен быть урегулирован в рамках суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ Азербайджана.

После встречи министры подписали Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Венгрии о международных пассажиро- и грузоперевозках автомобильным транспортом и Рабочую программу между Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством человеческих ресурсов Венгрии на 2018-2020 годы.

АЗЕРТАДЖ