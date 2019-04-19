Главные дебаты: Порошенко vs Зеленский - LIVE

В настоящее время идут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Поршенко.

Как сообщает 1news.az, в ходе жеребьевки было определено, что первым выступать будет Зеленский.

Дебаты Порошенко и Зеленского начались, после исполнения гимна Украины.

Следует отметить, что дебаты проходят на самом большом стадионе Киева "Олимпийском" и обещают стать главным событием президентской кампании 2019 года.

По данным украинских СМИ, менее чем за двое суток были проданы все билеты.

При этом МВД Украины отмечает безопасность на стадионе обеспечивают до 10 тысяч правоохранителей.

На стадион запрещено приносить фотоаппараты и камеры, оружие, алкоголь, воду и другие напитки.

Формат дебатов выглядит следующим образом: вступительная речь от каждого - по пять минут, общее обсуждение - 36 минут, завершающие выступления - не более пяти минут, реплики кандидатов - около 30 секунд.

Добавим, что в настоящее время украинская полиция пытается справиться со сложной транспортной ситуацией на въезде в Киев, которая возникла из-за большого количества желающих своими глазами увидеть дебаты кандидатов в президенты страны Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Полицейские призвали водителей отнестись с пониманием к транспортному коллапсу, к которому привели дебаты кандидатов на пост главы государства.

Напомним, что выборы в Украине прошли 31 марта, однако из-за результатов голосования было принято решение провести 21 апреля второй тур. По данным ЦИК Украины, юморист и шоумен В.Зеленский одержал победу с результатом 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% граждан.

Согласно данным социологического опроса, проведенного в преддверии второго тура голосования в Украине группой «Рейтинг», комик и актер Зеленский уверенно обходит действующего президента страны.

Основателя и лидера студии «Квартал-95» поддерживает большинство украинцев.

Посмотреть дебаты можно в видео ниже:

1news.az