В Турции убит сын азербайджанского депутата - ПОДРОБНОСТИ

В среду, 19 сентября в Турции, в стамбульском районе Флория в собственном офисе был застрелен азербайджанский предприниматель Этимад Исмайлов, сын депутата Милли Меджлиса АР. На данный момент уже известны предварительные детали произошедшего.

Как сообщает турецкая газета Milliyet со ссылкой на свои источники, две пули попали жертве в голову, одна в сердце. Несмотря на незамедлительную госпитализацию, Исмайлов скончался в больнице.

Правоохранительные органы Турции ищут убийцу. По предварительной версии, подозреваемым является также азербайджанец, Гезал Дамиров.

Выяснилось, что подозреваемый и убитый были деловыми партнерами в строительном бизнесе. По имеющейся информации, Дамиров пришел к Исмайлову около 21:00 часов по местному времени (22:00 по бакинскому времени), партнеры больше часа вели некий спор, после чего подозреваемый открыл огонь по своей жертве.

Этимад Исмайлов — старший сын депутата парламента Азербайджана Ильяса Исмайлова, председателя партии «Адялят». Помимо этого, Ильяс Исмайлов в свое время занимал посты генерального прокурора Азербайджана и министра юстиции Азербайджанской Республики.

Также убитый в Стамбуле предприниматель был мужем известной азербайджанской телеведущей, работающей в Турции, Севиль Нуриевой.

По данным азербайджанских СМИ, Дамиров в начале 90-х голов прошлого века работал в системе министерства иностранных дел Азербайджана в звании полковника. Потом Дамиров переехал в Турцию, так как у него сложился общий бизнес с одним из известных турецких бизнесменов. Журналисты называют также его имя, это Азиз Йылдырым, позднее ставший руководителем турецкого футбольного клуба «Фенербахче».

Sputnik Азербайджан