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В Тулузе полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов» - ВИДЕО

13 Апреля, 2019 в 18:13 ~ 1 минута на чтение 1202
В Тулузе полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов» - ВИДЕО

В Тулузе полицейские применили слезоточивый газ против участников протестной акции "желтых жилетов", сообщает телеканал BFMTV.

Среди протестующих были люди в черном и в масках, скрывающих лица. Они вступили в столкновение с полицией, после чего стражи порядка попытались оттеснить толпу. Для этого им пришлось применить слезоточивый газ. Протестующие подожгли землеройно-строительную машину.

Как отмечает телеканал, эта демонстрация не была согласована префектурой департамента Верхняя Гаронна.

Французы выходят на улицы крупных городов уже 22-ю субботу подряд. Масштабные протесты "желтых жилетов" начались 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. И хотя власти объявили о мерах, которые должны успокоить обстановку, акции протеста продолжаются по всей стране. Зачастую они сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Ria.ru

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