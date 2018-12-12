В тройку богатейших бизнесменов России вошел Вагит Алекперов, состояние которого оценивается в $20,7 млрд

Журнал Forbes в четверг, 18 апреля, опубликовал ежегодный рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России. В 2019 году его возглавил крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон, состояние оценивается в $24 млрд.

На втором месте расположился председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $21,3 млрд. Тройку богатейших бизнесменов России замыкает президент «Лукойла» Вагит Алекперов с $20,7 млрд.

Журнал оценил суммарное состояние 200 богатейших бизнесменов в $496 млрд.

22 марта Forbes составил рейтинг бизнесменов, которые изменили жизнь России и мира, туда вошли 15 человек. В предисловии к рейтингу говорится, что это список людей, которые «олицетворяют надежду страны на возвращение в глобальную повестку не в роли «империи зла», а в статусе развивающейся державы, готовой на равных конкурировать в самых передовых областях».

Первое место занял глава фонда DST Global Юрий Мильнер (31-й номер в российском списке Forbes, на 2018 год его состояние оценивалось в $3700 млн). Он один из соорганизаторов премии Breakthrough Prize размером $3 млн, отмечает журнал. Среди других создателей награды — основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан, глава Google Сергей Брин и главный исполнительный директор персональной геномики в компании 23andMe Энн Вожицки. Лауреатами Breakthrough Prize становятся ученые, совершившие прорывные открытия в физике, математике и биологии.

Также в список вошли основатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий, создатель «ВКонтакте» Павел Дуров, банкир Олег Тиньков, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук и др.

А.А.