В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных

В колонии строгого режима на западе Таджикистана в воскресенье ночью вспыхнул бунт, сообщил «РИА Новости» замминистра юстиции, начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров.

Погибли 29 заключенных. По его словам, «с восемью из них заключенные расправились сами». Также во время бунта погибли три охранника.

Как сообщили в пресс-службе Минюста страны, беспорядки начали осужденные за членство в ИГИЛ.

В ведомстве восстановили картину произошедшего: около восьми вечера по местному времени группа из 30 заключенных, вооруженная ножами и другими острыми предметами, захватили в заложники трех тюремных надзирателей и убили их, потребовав освобождения.

«В ходе переговоров среди самих преступников начались стычки, переросшие в вооруженное столкновение», - говорится в сообщении министерства юстиции.

Сотрудники колонии потребовали соблюдать правопорядок, но заключенные не подчинились и напали на других надзирателей, ранив некоторых из них.

По данным Минюста, администрация приняла «решительные меры по стабилизации ситуации». Сейчас обстановка взята под контроль; следственные органы продолжают расследование данного факта, добавили в ведомстве.

Колония находится в городе Вахдат, в 15 километрах юго-восточнее Душанбе. В ней содержатся порядка 1500 заключенных.

В ноябре прошлого года во время бунта в колонии строго режима в городе Худжанде на севере Таджикистана погибли 21 заключенный и двое сотрудников исправительного учреждения. В беспорядках участвовали, в основном, отбывающие наказание за терроризм, в том числе, сторонники ИГИЛ.

А.А.