В связи с покушением на главу ИВ Гянджи задержаны 12 человек

Избрана мера пресечения в виде ареста в отношении 12 человек в связи с покушением на главу Исполнительной власти Гянджи.
Как сообщили АПА в МВД, помимо Юниса Сафарова, совершившего террор против главы ИВ, задержаны еще 11 человек.
Задержаны следующие лица:
Зейналов Фирудин Этибар оглу – 1982 г.р., Тертерский район
Залов Джафар Мурсал оглу – 1977 г.р., город Гянджа
Азизов Махир Азиз оглу – 1986 г.р., город Евлах
Алиев Мураз Матлаб оглу – 1989 г.р., город Гянджа
Абдуллаев Гамлет Рамиз оглу – 1978 г.р., город Гянджа
Алекберов Фикрет Балагардаш оглу – 1979 г.р., город Баку
Гасанов Рауф Ровшан оглу – 1983 г.р., город Гянджа
Пашаев Рамиль Фамиль оглу – 1980 г.р., город Гянджа
Салахов Джейхун Исраил оглу – 1972 г.р., город Гянджа
Мустафаев Расим Хафиз оглу – 1980 г.р., город Гянджа
Захидов Эльмир Савадхан оглу – 1996 г.р., Нефтчалинский район.