В Стамбуле обрушился четырёхэтажный дом - ВИДЕО

В стамбульском районе Кягытхане в результате оползня рухнул в обрыв и полностью развалился четырёхэтажный дом. К счастью, обошлось без жертв — утром жильцов эвакуировали и оцепили опасный участок.
Здание упало с высоты нескольких десятков метров. За этим на удалении наблюдали жильцы. Судя по кадрам, людей из опасного дома выводили в экстренном порядке — на балконах падающего дома видно развешанное для сушки бельё.
Ещё десять домов находятся в непосредственной близости от образовавшегося обрыва. Их жильцы также были эвакуированы.
Life
İstanbul Kağıthane'de yıkılan binanın çökme anıhttps://t.co/oVMFKdQv8A pic.twitter.com/SFWKGNCAzR — T24 (@t24comtr) April 22, 2019
#kağıthane'de 4 katlı bina çöktü pic.twitter.com/Cy1apHLVsA — Fikret Kaçmaz (@fikret_kacmaz) April 22, 2019