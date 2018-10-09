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В среду на Абшероне тепло и без осадков

Сегодня в 14:45 ~ 1 минута на чтение 187
В среду на Абшероне тепло и без осадков

В среду, 10 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +15 до +17, днем - от +19 до +23, непосредственно в Баку ночью - от +15 до +17, днем - от +19 до +21.

Атмосферное давление будет выше нормы – 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана в среду также преимущественно без осадков, кратковременный дождь возможен лишь в дневные часы в горной местности. Утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +16, днем - от +20 до +25, в горах ночью - от +6 до +11, днем - от +14 до +19.

Гидрометцентр отмечает, что 10-11 октября на Абшероне будет преобладать слабое или умеренное колебание метеорологических показателей, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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