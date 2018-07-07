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В Сиязани столкнулись легковушка и грузовик, один человек погиб

Сегодня в 13:55 меньше минуты на чтение 182
В Сиязани столкнулись легковушка и грузовик, один человек погиб

Минувшей ночью в Сиязаньском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба МВД, примерно в час ночи на территории села Гильгильчай столкнулись автомобиль марки Hyundai и грузовик Shacman.

Как уточняется в сообщении правоохранительных органов, легковой автомобиль, управляемый Рафаэлем Магеррамовым, врезался в грузовик, за рулем которого находился житель Исмаиллинского района Джамиль Джаббаров.

В результате ДТП Р.Магеррамов скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.

Талыб Бархудаев, И.А.

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