В Сиязани столкнулись легковушка и грузовик, один человек погиб

Минувшей ночью в Сиязаньском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает пресс-служба МВД, примерно в час ночи на территории села Гильгильчай столкнулись автомобиль марки Hyundai и грузовик Shacman.
Как уточняется в сообщении правоохранительных органов, легковой автомобиль, управляемый Рафаэлем Магеррамовым, врезался в грузовик, за рулем которого находился житель Исмаиллинского района Джамиль Джаббаров.
В результате ДТП Р.Магеррамов скончался на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
Талыб Бархудаев, И.А.