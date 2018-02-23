В шоу «Голос. Дети» армянин спел песню Рашида Бейбутова «Я встретил девушку» - ВИДЕО

На Первом российском канале продолжается вокальное шоу «Голос. Дети».

Одним из участников этапа слепых прослушиваний стал 11летний армянин Эрик Аракелян из Калуги, выступивший перед наставниками проекта с песней из репертуара легендарного азербайджанского певца Рашида Бейбутова «Я встретил девушку», которую синтезировал с рэпом.

На голос Э.Аракеляна никто из звездных наставников не обернулся – отметим, что наставниками в проекте являются Валерий Меладзе, Пелагея и Баста.

«По-моему Рашид Бейбутов пел ее когда-то» - заявил В.Меладзе, комментируя исполнение Э.Аракеляном песни «Я встретил девушку».

Ф.В.