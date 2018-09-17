В семье шахтёров, добывающих ртуть, родился ребёнок-циклоп - ФОТО

У новорождённой девочки, которая весила чуть больше 2 кг, также отсутствовал нос.

В Индонезии врачи пришли в ужас, когда местная жительница родила "циклопа". Новорождённая появилась на свет с одним большим глазом и скончалась через семь часов, сообщает Mirror.

Для Атаны Ариянто и его жены Суриянти это должен был стать пятый ребёнок. Но малышка, появившаяся на свет, весила всего 2,2 кг и имела один глаз посредине лба. Кроме того, у неё отсутствовал нос, остальные органы были в порядке.

Во время беременности Суриянти ни разу не делала УЗИ, поэтому была шокирована увиденным и даже закрылась с мужем в другой комнате. Тем временем врачи поместили девочку в реанимацию, где её состояние проверялось каждые 15 минут. Но той же ночью новорождённая скончалась.

По мнению врачей, причиной такой редкой мутации могло стать воздействие ртути и вирус краснухи. Дело в том, что родители работают на шахте.

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