«Мне жутко страшно, но это надо сделать»: В России подросток топором ударил школьницу и хотел сжечь одноклассников – ФОТО – ВИДЕО

Перед нападением на школу в поселке Большевик Вольского района Саратовской области 15-летний Максим оставил в соцсетях видео, где пытается объяснить, зачем собирается это сделать.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на КП-Саратов, на видео Максим выглядит взволнованным, но вполне адекватным.

«- Мне жутко страшно. Очень страшно, но это надо сделать. Чтобы обо мне не подумали, как бы это не получилось, я должен. Все. Всем удачи. Надеюсь, Дмитрий выживет. Это мой друг… Надеюсь все хорошо пройдет», — говорит Максим в своей записи, которая доказывает, что на нападение на школьников он шел осознанно.

Напомним, после этого ученик прошел по школе, разбрасывая по классам, где сидели ученики, сдававшие экзамены, бутылки с коктейлем Молотова. Кроме того, он ударил 12-летнюю ученицу топором в лоб. Девочка госпитализирована в реанимацию местной районной больницы, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

На месте работают все экстренные службы, СКР начал проверку, губернатор направил в район министра здравоохранения.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, нападавший задержан. Парень рос без отца — его воспитывала одна мать. В марте он лежал в психиатрической больнице. В школе у него не было друзей, но конфликтным его не называют — просто одиночкой.

«Медуза» поговорила с десятиклассником из Вольска, который находился в момент нападения в школе (он попросил не указывать его имя).

«Я был в школе. У нас был третий по счету урок, литература. Мы услышали крики. Учительница вышла в коридор. Через пару минут мы услышали удар по двери. Это была бутылка со смесью, она не загорелась. Кабинет, в котором мы занимались, рядом с кабинетом музыки. Чуть дальше, направо, — кабинет физики. Учительница не вернулась. Мы закрыли дверь на замок — ключа [у нас] не было, дверь закрывается на обычный замок, там ручка. Мы подошли к окну, это второй этаж. Те, кто уже выбежал [другие ученики] сказали, что школа горит. Мы открыли дверь и побежали на улицу группой, никто не отставал.

Когда мы выбегали, я видел осколки бутылки. Стоял странный запах. На лестнице, [которая ведет] к третьему этажу я видел кровь. А на лестнице первого этажа лежал топор. Мы были просто в панике. Лично я — точно, остальные, может, и не так сильно. Но шок был у всех.

На улице было не так много людей, насколько я помню, наш [десятый] класс и седьмой класс. Сначала мы стояли и ждали, когда нас запустят [в школу], и все выяснится. Я не знаю [почему никто не убежал]. На время никто не смотрел. Учителя провели нас в кабинет начальной школы, а потом перевели в актовый зал. Никто не понимал, что случилось. Об этом нам рассказали сами жертвы произошедшего, [ученики] седьмого класса. Они сказали, что совершивший это был неадекватным, лежал в психиатрической больнице. Половина [очевидцев] были в шоке, не могли объяснить. О том, кто именно пострадал, я ничего не знаю. Потом нас отпустили домой», - заявил школьник.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на заседании комиссии по ЧС прокомментировал сегодняшнее нападение на девочку в школе № 4 Вольска.

«Пропускная система дала сбой, а точнее – она не соответствует необходимым требованиям. Возможность беспрепятственно пронести в здание школы габаритный запрещенный предмет – недопустимое нарушение правил безопасности. Поручаю зампреду Валентине Гречушкиной организовать массированную проверку школ вплоть до поселковых. Срок – неделя. А что касается случая в Вольске, - виновные в халатности должны ответить по всей строгости», - заявил он.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом.

Тимур Рзаев