В Санкт-Петербурге состоялось 49-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ - ФОТО

19 апреля в Санкт-Петербурге состоялось 49-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Азербайджан на мероприятии представляла парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Огтая Асадова. В заседании приняли участие парламентские делегации, члены постоянных комиссий, ученые, эксперты.

Открывшая заседание председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко отметила, что на мероприятии будут рассмотрены 11 модельных законодательных актов, подготовленных постоянными комиссиями МПА СНГ по вопросам права, экономики и финансов, науки и образования, и их рекомендации. Утверждённые документы для использования в национальных законодательствах стран СНГ представлены в законодательные органы государств Содружества.

В рамках собрания состоялись заседания объединенной комиссии по безопасности и противодействию новым вызовам и угрозам, постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству, постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности.

В заключение мероприятия состоялась пресс-конференция для представителей СМИ.

АЗЕРТАДЖ