В Русдраме отметили праздник ветеранов спецслужб Азербайджана

В воскресенье, 10 декабря, в Государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна по уже сложившейся традиции собрались ветераны спецслужб Азербайджана, для которых был показан спектакль с участием народного артиста Фахраддина Манафова.

Традиция отмечать свой профессиональный праздник накануне Дня памяти Гейдара Алиева зародилась несколько лет назад. В этот день ветераны, вспоминая прошлое, рассказывают зрителям о многих достижениях, заложенных Общенациональным лидером в азербайджанском обществе, о том, как он умел проявлять своё профессиональное и личностное начало во всех сферах человеческой жизни, в том числе в искусстве театра, кино, музыки, изобразительном искусстве. Эти качества и качества лидера – свидетельство его гениальности.

Об этом от имени всех ветеранов спецслужб Азербайджана, поднявшись на сцену, говорил Сулейманов Шамиль Касумович – председатель Объединения ветеранов государственной безопасности Азербайджанской Республики «Альянс».

В знак благодарности «за важную и нужную просветительскую работу» коллектив театра был награждён адресным письмом и памятным знаком с изображением портрета Общенационального лидера и атрибутики спецслужб Азербайджана.