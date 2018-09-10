В России арестован сепаратист из Азербайджана

В России 6 сентября силами полиции Люберецкого района был арестован объявленный в федеральный розыск по инициативе Главного следственного управления Совета государственной безопасности Азербайджана Фахраддин Аббасов (Аббасзода).

Как сообщают российские СМИ, 7 сентября судья Люберецкого городского суда Московской области Журавлева И.А. для обеспечения выдачи Абосзода Азербайджану избрала ему меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц.

Уголовное дело против Аббасзода было возбуждено 12 июля 2018 года Сабаильским районным судом города Баку.

14 июля 2018 года принято постановление о привлечении к уголовной ответственности, Абосзода был объявлен в межгосударственный розыск.

Напомним, Фахраддин Аббасзода родился 25 декабря 1956 года в одном из сел Лерикского района.

Проживая в России, Фахраддин Аббасзода неоднократно посещал Армению и открыто призывал на страницах армянских СМИ к уничтожению азербайджанской государственности и территориальной целостности..

В конце 2014 года он обратился с заявлением о приобретении российского гражданства, которое не было рассмотрено.

А.А.