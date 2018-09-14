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В результате утечки газа в США взорвались 35 домов

Сегодня в 09:10 ~ 1 минута на чтение 367
В результате утечки газа в США взорвались 35 домов

В американском штате Массачусетс из-за утечки газа в 35 домах прогремели взрывы и начались пожары.

Об этом сообщает NBC News.

Причиной утечки стало повышенное давление в газопроводе в городах Лоуренс, Андовер и Северный Андовер. На пике ЧП пожарным пришлось в одно время тушить 18 возгораний.

Как минимум один человек погиб — на его автомобиль упала труба дымохода взорвавшегося дома. 10 человек обратились к врачам с отравлением продуктами горения и травмами.

Власти призвали жителей следовать указаниям об эвакуации и приостановить использование газа.

Lenta.ru

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