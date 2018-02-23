В рамках проекта «Друг школьника» состоялась встреча с представителями общественности – ФОТО

23 февраля в школе-лицее номер 20 имени Арифа Гусейнзаде состоялась встреча с представителями общественности, которые, пообщавшись с сотрудниками пилотного проекта «Друг школьника», ознакомились с тем, как проходит его реализация.

На встрече присутствовали руководитель Управления образования г.Баку Махаббат Велиева, директор Фонда молодежи при Президенте Азербайджана Фархад Гаджиев, руководители медиа-структур и другие представители общественности.

Выступая на встрече, руководитель проекта Рустам Агаев подробно рассказал о работе по его реализации и о том, как начинался проект.

«Пилотный проект «Друг школьника» был запущен с декабря 2016 года в 30 школах Баку по инициативе Министерства образования и Службы ASAN xidmət. Основной целью проекта является повышение доверия к школе, обеспечение безопасности детей, борьба против вредных привычек, а также внеклассное развитие учеников. На сегодняшний день проект успешно осуществляется в 32 школах»,- сказал он.

Далее Р. Агаев рассказал о том, что в рамках проекта «Друг школьника» функционирует также психологический центр. Если в процессе общения с учениками выявляются определенные проблемы, сотрудники проекта связываются с родителями, информируют о существовании службы, которая совершенно бесплатно проводит с детьми психологические беседы.

По его словам, в свободное от занятий время в рамках проекта организуются различные конкурсы, соревнования, интеллектуальные игры, турниры, флешмобы, мероприятия по повышению патриотического духа. Благодаря таким мероприятиям устанавливается тесная связь между школами, подключенными к проекту, их педагогами, учащимися и родителями.

Далее участники встречи провели обмен мнениями, представители общественности выразили свое отношение к проекту.