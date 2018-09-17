В первый учебный день дороги Баку «встали» в пробках – СПИСОК - ФОТО

Утром в понедельник, 17 сентября, на дорогах Баку сложилась очень сложная дорожная ситуация, основной причиной которой стало начало нового учебного года.

Как сообщили 1news.az в Центре интеллектуального управления транспортом Баку, в частности, большие пробки и заторы наблюдаются:

- на улице Узеира Гаджибейли;

- на Тбилисском проспекте по направлению к центру города;

- на проспекте Нобеля, у улицы Сулеймана Ахмедова;

- на проспекте Гусейна Джавида;

- на шоссе Баку-Сумгайыт, у Бакинского международного автовокзала и по направлению к центру города;

- на улице академика Зарифы Алиевой;

- на Бинагадинском шоссе по направлению к проспекту Азадлыг;

- на проспекте Азадлыг;

- на проспекте Гейдара Алиева;

- на улице академика Гасана Алиева (от проспекта Азадлыг до ASAN xidmət);

- на проспекте Парламента;

- на проспекте Гасан бека Зардаби;

- на улице Кероглу Рагимова;

- на улице Рашида Бейбутова;

- на проспекте Гара Гараева;

- на трассе Баку – Международный аэропорт Гейдар Алиев;

- на Бадамдарском шоссе;

- на дороге Сабунчи-Забрат;

- на улице 28 Мая.

Тимур Рзаев, Э.Т.