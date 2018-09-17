В первый учебный день дороги Баку «встали» в пробках – СПИСОК - ФОТО

Утром в понедельник, 17 сентября, на дорогах Баку сложилась очень сложная дорожная ситуация, основной причиной которой стало начало нового учебного года.
Как сообщили 1news.az в Центре интеллектуального управления транспортом Баку, в частности, большие пробки и заторы наблюдаются:
- на улице Узеира Гаджибейли;
- на Тбилисском проспекте по направлению к центру города;
- на проспекте Нобеля, у улицы Сулеймана Ахмедова;
- на проспекте Гусейна Джавида;
- на шоссе Баку-Сумгайыт, у Бакинского международного автовокзала и по направлению к центру города;
- на улице академика Зарифы Алиевой;
- на Бинагадинском шоссе по направлению к проспекту Азадлыг;
- на проспекте Азадлыг;
- на проспекте Гейдара Алиева;
- на улице академика Гасана Алиева (от проспекта Азадлыг до ASAN xidmət);
- на проспекте Парламента;
- на проспекте Гасан бека Зардаби;
- на улице Кероглу Рагимова;
- на улице Рашида Бейбутова;
- на проспекте Гара Гараева;
- на трассе Баку – Международный аэропорт Гейдар Алиев;
- на Бадамдарском шоссе;
- на дороге Сабунчи-Забрат;
- на улице 28 Мая.
Тимур Рзаев, Э.Т.