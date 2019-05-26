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Землетрясение в Перу привело к разрушениям - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в 15:50 ~ 1 минута на чтение 125
Землетрясение в Перу привело к разрушениям - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
В результате землетрясения магнитудой 8 на севере Перу разрушено более 15 зданий, сообщается в Twitter Национального центра по чрезвычайным ситуациям (COEN).
 
Пострадавшие есть, но их число пока не известно, добавляет COEN.
 
По информации местного издания Perublica, землетрясение ощущалось в большинстве городов Перу. Многие здания в регионах Сан-Мартин и Лорето разрушены, пациентов одной из больниц эвакуировали.
 
В некоторых городах нарушено электроснабжение.
 
Как заявил президент Перу Мартин Вискарра, землетрясение чувствовалось во многих регионах страны. Он попросил жителей сохранять спокойствие.

РИА Новости

15:11

На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8, передает Геологическая служба США (USGS).

Его эпицентр находится в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин.
 
Как уточняется, подземные толчки зафиксированы в 07:41, очаг залегал на глубине 115 километров.
 
Число возможных жертв ЧП пока не известно.
 
РИА Новости
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